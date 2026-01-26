Riconoscimenti al Comune di Agnone e a ' Nduccio per il premio La Farchia simbolo di unione e tradizione di Fara Filiorum Petri

Il Comune di Agnone e il gruppo 'Nduccio hanno ricevuto il premio La Farchia, riconoscimento che celebra l’unione e le tradizioni della comunità. A Fara Filiorum Petri, il rito del fuoco rappresenta un momento di condivisione e identità, rispecchiando le radici profonde e la storia locale. Questo premio sottolinea l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni come elemento di coesione sociale.

Una serata speciale nel solco di uno dei simboli della comunità, dal titolo “Il culto del fuoco e le tradizioni identitarie: tutela del dialetto, dell’artigianato e della memoria storica locale” A Fara Filiorum Petri il culto del fuoco torna a farsi linguaggio simbolico e collettivo, capace di raccontare la storia di una comunità e dei suoi riti più profondi. La serata del 25 gennaio all’auditorium PalaFara ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento culturale: è stata un’esperienza di condivisione, memoria e consapevolezza identitaria. L’evento, dal titolo “Il culto del fuoco e le tradizioni identitarie: tutela del dialetto, dell’artigianato e della memoria storica locale”, è stato promosso con il sostegno dell’amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La Farchia, simbolo di unione e tradizione, torna a essere protagonista ad Agnone.

