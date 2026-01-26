In caso di richiamo alle armi, il dipendente può richiedere un congedo straordinario. Questa misura consente di partecipare al giuramento

Gli è stato accordato un congedo straordinario per richiamo alle armi e per il giuramento "Patria e onore" che farà tra i berretti bianchi. Il destinatario del provvedimento della durata di 6 mesi, firmato dal dirigente del servizio risorse umane del Comune di Prato, è un dipendente comunale. L’uomo – istruttore amministrativo assunto a tempo indeterminato – è stato richiamato dalla Marina militare italiana (in particolare dal comando interregionale "Marittimo Sud") con una lettera che il dipendente ha presentato a supporto della sua istanza, depositata per richiedere il congedo per ragioni militari e prendere servizio in qualità di ufficiale delle forze di completamento della Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Richiamo alle armi. E il dipendente prende congedo

Leggi anche: Il congedo bebé: "Estendiamolo alle istituzioni"

Leggi anche: 22enne incensurato ruba vestiti in un negozio a Gallarate e prende a pugni un dipendente

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La chiamata alle armi (con @ilmusazzi @IlBoomerMilaneseOfficial @danii.elinoo @Ilmercurio )

Argomenti discussi: Richiamo alle armi. E il dipendente prende congedo; ETF tematici, nel 2025 la raccolta europea sfiora i 16 miliardi di dollari. Difesa pigliatutto; La strategia di FdI verso il referendum: parlare di giustizia, non dei magistrati; Il Bari appeso a un filo, Moreno Longo l’ultima carta.

Richiamo alle armi. E il dipendente prende congedoUn istruttore del Comune presterà servizio in Marina per 6 mesi ... msn.com

Cosa succede se l'Italia entra in guerra e chi viene chiamato: quando si è obbligati a combattereSi può rifiutare la chiamata alle armi? La chiamata alle armi è obbligatoria e il rifiuto è considerato un reato, come stabilito dall’articolo 52 della Costituzione. Non è possibile opporsi, salvo ... ilmattino.it

"Non abbattete questa chiesa": l'appello di Piero Giorgi per San Bernardino a Piazza d’Armi. "È una struttura solida in acciaio, antisismica, in piano e riscaldata al pavimento. Ideale per i nostri anziani che vengono alle funzioni religiose". Un richiamo alla - facebook.com facebook