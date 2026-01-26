Ricercato per rapina evasione atti persecutori se ne stava tranquillo al bar

Un cittadino moldavo di 32 anni, ricercato per rapina, evasione e atti persecutori, è stato arrestato a Brescia dopo oltre sei mesi di latitanza. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, si trovava in un bar quando è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione definitivo, rendendo possibile il suo arresto e la fine della fuga.

Il malvivente è un 32enne moldavo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. È stato fermato durante un controllo della Polizia di Stato in un locale di via Cremona. Era ricercato dalla Procura di Bologna Era latitante da oltre sei mesi e su di lui pendeva un ordine di carcerazione definitivo. È finita a Brescia la fuga di un cittadino moldavo di 32 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. Il fermo è avvenuto durante i normali servizi di controllo messi in campo dalla Questura di Brescia per il contrasto alla microcriminalità.

Ricercato per rapina, evasione, atti persecuzioni, se ne stava tranquillo al barUn cittadino moldavo di 32 anni, ricercato per rapina, evasione e atti persecutori, è stato arrestato a Brescia dopo oltre sei mesi di latitanza.

