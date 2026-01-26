Dopo la partita Roma-Milan, Samuele Ricci ha commentato l’incontro ai microfoni di 'TeleLombardia'. Il centrocampista rossonero ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della squadra e sull’episodio del rigore che ha influito sul risultato. Ricci ha spiegato le proprie sensazioni e analizzato l’andamento della gara, offrendo un punto di vista diretto e sobrio sull’andamento del match disputato all’Olimpico.

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul Milan che ha pensato di fare bottino pieno all'Olimpico: "Si, per come si era messa. Io dal campo pensavo di portarla a casa perché non notavo nelle loro azioni pericolosità. Poi c'è stato l'episodio del rigore, mentre nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo mentre loro sono stati molto più pericolosi". Sulla fiducia del mister Allegri e sul suo ruolo in campo: "Dall'inizio ho sempre cercato di dare il massimo in allenamento, con un atteggiamento positivo e giusto, che porta anche ad alzare il livello degli allenamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci dopo Roma-Milan: “Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l’episodio del rigore”

Ricci dopo Roma-Milan: “Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo …”Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato a 'Sky Sport' il risultato di Roma-Milan, disputata allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Leggi anche: Caressa sull’episodio del rigore in Milan Lazio: «Secondo me lui non era sicuro se fosse rigore o meno. Una pataccata!»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Milan, la probabile formazione contro la Roma: Ricci titolare, torna Modric; Roma-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Ricci verso la titolarità, la scelta di Allegri su Pavlovic; Maignan di fuoco dopo Roma-Milan: Rigore incommentabile, Bartesaghi deve tagliare le braccia?; Roma-Milan, Allegri: Valuterò oggi Saelemaekers, Ricci? Sono molto contento.

Ricci sempre più nel cuore del Milan: Non sono una mezzala pura, devo migliorareSamuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Roma: Sicuramente è un buon punto,. tuttomercatoweb.com

Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De WinterLa Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, ... sport.sky.it

#Ricci a @SkySport dopo #RomaMilan: "Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo ..." - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Ricci lascia gli Herons dopo 18 partite con 17.3 minuti di utilizzo a partita: l’ex rossoblu è un nuovo giocatore della Virtus Imola - facebook.com facebook