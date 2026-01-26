Ribolla Lega | Il marciapiede si è preso una decina di parcheggi in via Madonna della Neve

A Bergamo, via Madonna della Neve è attualmente interessata ai lavori di realizzazione del nuovo marciapiede, che ha comportato la riduzione a una sola corsia. La presenza del cantiere è evidente e ha causato la temporanea perdita di circa una decina di parcheggi lungo la strada. Questa fase dei lavori rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

Bergamo. Il cantiere è in piena operatività e proprio per questo è ben visibile la realizzazione del marciapiede in via Madonna della Neve, ridotta ad una sola corsia in queste settimane. Il consigliere del Carroccio, Alberto Ribolla, con un'interrogazione scritta chiede chiarimenti sull'ampliamento del marciapiede in via Madonna della Neve fino al bordo strada e la conseguente soppressione dei posti auto. "Il nuovo marciapiede arriva fino al bordo della carreggiata e determina l'eliminazione di una decina di posti auto – afferma Ribolla -. Considerato che la soppressione dei posteggi incide in modo diretto e significativo sulle esigenze di sosta di residenti, lavoratori e attività presenti nella zona".

