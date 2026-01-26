Rétromobile, a Parigi, è l’appuntamento annuale dedicato alle auto storiche e alle novità del settore. Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026, al Parc des Exposition, espositori e appassionati si incontrano per ammirare vetture d’epoca e scoprire le innovazioni più recenti. Un’occasione per approfondire la storia dell’automobile e riflettere sulle evoluzioni del mercato.

Parigi val bene una gita, verrebbe da dire guardando il ricco menu che offre l'edizione 2026 di Rétromobile, rassegna dedicata alle auto storiche e da collezione in programma da mercoledì 28 gennaio a domenica 1° febbraio prossimi al Parc des exposition Paris di Portes de Versailles, dove sono attesi 500 espositori e 150 mila visitatori. Evento di riferimento del settore, insieme a un paio che si tengono in Italia e Germania, compie 50 anni dalla prima edizione e vede una presenza significativa di case automobilistiche, impegnate a valorizzare il loro passato, che vanno ad aggiungersi a mostre tematiche e a un'inedita sezione dedicata alle supercar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rétromobile, auto storiche e novità a Parigi. Cosa vedere

Approfondimenti su rétromobile auto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su rétromobile auto

Argomenti discussi: Stellantis a Rétromobile 2026: sei marchi tra auto storiche e novità; Alfa Romeo a Retromobile 2026, icone storiche e visione futura; Alfa Romeo a Retromobile 2026: icone storiche e futuro del brand; Alfa Romeo partecipa a Retromobile 2026.

dall'alfa alla renaultDal 28 gennaio al 1° febbraio 2026 va in scena al Parc des Exposition la rassegna dedicata alle vetture del passato, che offre spunti di riflessione anche sul presente. Come dimostra l'impegno di molt ... gazzetta.it

Stellantis a Rétromobile 2026: sei marchi tra auto storiche e novitàDal 28 gennaio al 1° febbraio a Parigi sei marchi Stellantis in Hall 7.2: rarità storiche, prototipi e debutti, fino alle supercar in Hall 4. affaritaliani.it

Peugeot riaccende la leggenda GTi al Rétromobile 2026 con la nuova E-208: stile GTi e propulsione elettrica per una sportività moderna. #Peugeot #E208 #GTi #Rétromobile2026 #elettrica #auto megamodo.com/peugeot-riacce… x.com

UN PEZZO UNICO DI STORIA AUTOMOBILISTICA: LA FIAT 750 PULIDORI Rétromobile 2026 si avvicina e con esso l'asta di Gooding Christie's, dove spicca la Fiat 750 Pulidori del 1947. Non è una semplice Fiat, ma una creazione audace di Dario Pulidori, re - facebook.com facebook