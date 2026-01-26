Resident Evil Requiem il producer spiega perché il gioco non è open world

Resident Evil Requiem si distingue per un approccio più lineare rispetto ad altri titoli della saga. Il producer ha spiegato le ragioni di questa scelta, sottolineando l’importanza di mantenere un’esperienza immersiva e coerente senza ricorrere a un’ambientazione open world. Questa decisione mira a garantire un gameplay più mirato, senza compromettere la qualità narrativa e l’atmosfera tipica del franchise.

Durante la presentazione iniziale di Resident Evil Requiem, alcune sequenze e l’ampiezza delle ambientazioni avevano alimentato l’idea di una possibile svolta open world, con le voci di corridoio circolate nelle settimane precedenti che avevano rafforzato questa impressione. A fare chiarezza è intervenuto direttamente il producer Masato Kumazawa, spiegando in modo esplicito la direzione intrapresa. E la risposta è netta: Requiem non è un open world. Parlando con GameSpot, Kumazawa ha spiegato che il nuovo capitolo si fonda sulle basi storiche della saga, evolvendole senza stravolgerle. Il gioco utilizza mappe costruite con grande attenzione al ritmo, alla tensione e alla narrazione, evitando ambientazioni eccessivamente vaste che rischierebbero di diluire l’esperienza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

