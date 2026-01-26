Resident Evil Requiem Hands-On | a faccia a faccia con l’orrore

Resident Evil Requiem rappresenta il nuovo capitolo principale della celebre saga. Il gioco si inserisce in una fase importante per l’identità del brand, cercando di unificare due anime che negli ultimi anni sono sembrate divergenti. Questo titolo promette di approfondire la narrazione e di offrire un’esperienza immersiva, mantenendo saldi i valori di una serie che continua a evolversi nel rispetto delle sue radici.

Presentato ufficialmente come il nuovo capitolo principale della saga, Resident Evil Requiem si colloca in una fase cruciale dell’identità contemporanea del brand, chiamato a tenere insieme due anime che negli ultimi anni hanno viaggiato su binari solo apparentemente paralleli. Da un lato l’horror più controllato, atmosferico e intimista emerso con Resident Evil 7 e perfezionato in Village, dall’altro l’eredità action e spettacolare che continua a gravitare attorno a figure iconiche come Leon S. Kennedy. Requiem nasce esattamente in questo spazio di tensione, dichiarando fin da subito una struttura duale che alterna e mette in dialogo due prospettive differenti, sia sul piano narrativo che su quello ludico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

