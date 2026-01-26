La violenza giovanile, spesso radicata in fattori culturali e sociali come relativismo etico e perdita di valori familiari, rappresenta un fenomeno complesso. L’omicidio avvenuto a La Spezia, all’interno di una scuola, evidenzia la gravità di un’emergenza che coinvolge giovani spesso privi di punti di riferimento e di un adeguato supporto. Un’analisi attenta di questi elementi è fondamentale per comprendere e affrontare le cause di questa realtà.

Il recente, drammatico omicidio, da parte di un coetaneo, armato di un coltello, avvenuto all’interno di un istituto scolastico, a La Spezia, ha fatto emergere una vera e propria emergenza dai tratti complessi, con al centro un mondo di giovani, spesso minorenni, sbandati, lasciati in balia di se stessi, privi di riferimenti. Secondo i dati diffusi da Save the Children, coltelli, noccoliere, mazze, catene e storditori elettrici sono le armi improprie che, con sempre maggiore frequenza, i giovani sono abituati a possedere. In cinque anni, dal 2019 al 2024, i n Italia il numero dei minori segnalati per porto di armi improprie è più che raddoppiato, passando da 778 a 1946 e nel primo semestre del 2025 sono già 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Repressione, ma anche cultura. La violenza giovanile arriva da lontano: relativismo etico, famiglia delegittimata, culto del denaro.

