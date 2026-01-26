Report TomTom il traffico è un disastro da podio nazionale | catanesi imbottigliati in auto per 103 ore all' anno

Secondo il report TomTom Traffic Index 2025, Catania si colloca al terzo posto tra le città italiane con il maggior tempo trascorso nel traffico durante l’ora di punta, pari a 103 ore all’anno. I dati evidenziano l’importanza di affrontare il problema della congestione urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ottimizzare gli spostamenti quotidiani.

È quanto emerge dal Traffic Index 2025 che, mettendo a confronto i dati relativi alle città italiane, pone Catania al terzo posto. In città. nelle ore di punta, la velocità media è pari a 24,5 kmh, in 15 minuti si percorrono in media 6,1% chilometri A Catania il tempo perso dentro l'auto in un anno durante l'ora di punta è di (103 ore). È quanto emerge dal report TomTom Traffic Index 2025 che, mettendo a confronto i dati relativi alle città italiane, pone la nostra città al terzo posto. In testa lla poco lusinghiera classifica dei forzati dell'automobile c'è Palermo a seguire, Milano (con 136 ore), Roma (115), Firenze (113) e Napoli (90 ore).🔗 Leggi su Cataniatoday.it

