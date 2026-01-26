Il Report Movimprese 2025 analizza l’andamento delle imprese nelle province di Avellino e Benevento, evidenziando una ripresa nel Sannio. Sebbene si registri una certa stabilità nel numero di imprese, persistono fragilità strutturali e una crescita complessivamente contenuta rispetto ai livelli regionali e nazionali. Il rapporto offre un quadro realistico della situazione imprenditoriale locale, sottolineando l’importanza di strategie mirate per sostenere lo sviluppo economico in un contesto di fragile ripresa.

Tempo di lettura: 5 minuti Nel 2025 il sistema imprenditoriale delle province di Avellino e Benevento mostra segnali di tenuta sul fronte della nati-mortalità delle imprese, pur all’interno di un quadro che continua a evidenziare fragilità strutturali e una capacità di crescita inferiore alle medie regionali e nazionali. Secondo i dati Movimprese 2025, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, entrambe le province chiudono l’anno con un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni, segnando un’inversione di tendenza rispetto alle criticità emerse nel 2024, in particolare per il Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Report Movimprese 2025: il Sannio torna in positivo, crescita fragile

