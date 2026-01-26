Recenti approfondimenti, tra cui quelli di Report su Rai 3, hanno portato all’attenzione questioni legate alla sicurezza dei magistrati e alla possibilità di intercettazioni informatiche. Questo tema suscita preoccupazioni sulla tutela della privacy e sull’integrità delle indagini giudiziarie, evidenziando l’importanza di un’analisi approfondita e obiettiva delle problematiche legate a appalti pubblici e cyberspionaggio.

Negli ultimi giorni, anche a seguito delle notizie divulgate dalla trasmissione Report su Rai 3, si è diffusa l’idea che i magistrati possano essere spiati dai loro computer. Un’affermazione tecnicamente e giuridicamente imprecisa. In informatica non esistono sistemi inviolabili. Esistono architetture più o meno robuste, progettate per ridurre il rischio di compromissione. Parlare di “non spiabilità” come condizione assoluta significa semplificare un tema che, per sua natura, è complesso e dinamico. La prima distinzione che andrebbe sempre chiarita è quella tra sistemi informatici istituzionali e dispositivi personali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Report”, magistrati, appalti e cybespionaggio: la verità che nessuno racconta

