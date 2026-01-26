Replica La Promessa in streaming puntata 26 gennaio 2026 | Video Mediaset

In questa puntata di La Promessa, in onda il 26 gennaio 2026, si svela un nuovo risvolto con Alonso che scopre Leocadia nella camera della marchesa. La trama si sviluppa tra segreti e rivelazioni, arricchendo la narrazione della soap spagnola. La puntata, disponibile in streaming, permette di seguire gli eventi in modo semplice e diretto, offrendo un’ampia panoramica sulla storia e i personaggi coinvolti.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Alonso scopre Leocadia nella camera della marchesa. La donna gli spiega che nella sua c'è una perdita d'acqua e che si è temporaneamente sistemata in quella di Cruz. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

