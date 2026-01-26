Renault Clio e Italia un legame solido Il Belpaese è il suo secondo mercato più importante

La Renault Clio rappresenta un elemento fondamentale nel mercato automobilistico italiano, dove vanta un legame solido e duraturo. Con oltre 1,8 milioni di unità vendute in Italia e circa 800 mila ancora in circolazione, la Clio si conferma una presenza consolidata e apprezzata nel nostro Paese. La sua importanza per Renault si traduce in un modello che continua a essere scelto da molti automobilisti italiani, rafforzando il rapporto tra il marchio e l’Italia.

Dal punto di vista commerciale, la Clio è il pilastro di Renault. Il costruttore francese ne ha venduti 17 milioni di esemplari, dei quali 1,8 in Italia, dove ne circolano ancora 800 mila. Il Belpaese è il secondo mercato del modello, che debutta nella sua sesta generazione. Che è più lunga e più larga e anche più sostenibile dal punto di vista ambientale (fino a 89 gkm di CO2) non solo grazie al ricorso a materiali meno impattanti, ma anche per effetto dell'adozione di nuove e più efficienti motorizzazioni che promettono fino a 1.000 e 1.450 chilometri di percorrenza. Il primo dato riguarda la nuova E-Tech Full Hybrid da 160 Cv, il secondo la declinazione Eco-G a benzina e Gpl da 120.

Nuova Renault Clio RS 2026: arriva ricordando la Clio Williams?Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate.

Renault Clio, la sesta generazione permette più spazio a bordoLa sesta generazione della Renault Clio rappresenta un'evoluzione significativa, offrendo maggiore spazio interno e comfort.

