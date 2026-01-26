Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti | Mi ha rubato il cuore

Durante un concerto, Renato Zero ha interrotto la performance per abbracciare Enrica Bonaccorti, condividendo un gesto di affetto. Questo momento riflette il suo forte legame con le persone care e il valore attribuito ai sentimenti nella sua vita. Dopo questa pausa, Zero ha ripreso il tour che lo vede protagonista in tutta Italia, promuovendo il suo ultimo album, L’Orazero.

L’amore, la famiglia, gli amici e se stesso: Renato Zero ha messo tutto in un grande calderone prima di riprendere il lungo tour che lo riporta sui palchi di tutta Italia a supporto de L’Orazero, il suo ultimo album di inediti. E in questo concentrato di emozioni non poteva mancare lei, l’amica di una vita, che proprio in questi mesi sta affrontando il cammino più difficile. Enrica Bonaccorti non ha mancato all’appuntamento con l’amore, quello che con gli anni ha mutato la sua forma, e insieme alla figlia Verdiana ha partecipato alla seconda tappa della tournée che si è tenuta domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

"Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché": Renato Zero bacia Enrica Bonaccorti durante il concerto. Lei risponde: "Mi hai rubato il cuore"

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale

