Dopo sette giorni di mercato, la Reggiana cerca di rilanciarsi. Nonostante una serie di sei sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime 11 gare, la squadra rimane fuori dai playout per poco. La situazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per invertire il trend e migliorare la posizione in classifica.

È il caso di dirlo: "incredibile, ma vero". Sì, perché nonostante le 6 sconfitte consecutive e più a lungo raggio una sola vittoria nelle ultime 11 (con 8 sconfitte e due pareggi) la Reggiana è ancora fuori dai playout, anche se di un soffio. Ieri il 3-0 del Sudtirol sul Padova e lo 0-0 in Calabria tra Catanzaro e Sampdoria hanno completato il 21° turno: la squadra di Davide Dionigi, sempre ferma a 20 punti, è pari a Spezia, Entella e Bari, ma con una differenza reti (-7) migliore di quelle delle tre citate prima (rispettivamente -9, -10 e -13). Posizione numero 14, con sei squadre alle spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regia, sette giorni di mercato per rilanciarsi

Operai al lavoro sette giorni su sette: due arresti e multe per 100mila euroOperai al lavoro senza sosta, in violazione delle leggi e dei diritti umani, portano a due arresti e sanzioni per 100mila euro.

Padova Interporto: sette giorni su sette snodo cruciale verso il Nord EuropaPadova Interporto si conferma come punto di collegamento fondamentale verso il Nord Europa, offrendo servizi di trasporto terrestre affidabili e frequenti.

Regia, sette giorni di mercato per rilanciarsiI granata devono rinforzarsi per centrare la salvezza: oggi può arrivare Micai. Un tris per la difesa: Paz, Vicari e Lusuardi. E poi Benali . ilrestodelcarlino.it

San Valentino a lume di gusto A Regia Domus – Borgo Sette Torri l’amore si racconta a tavola: un aperitivo memorabile, ostriche della seduzione, ravioli artigianali, carni rosate al punto giusto e un dessert che chiude… senza lasciare scampo. Bollic - facebook.com facebook

Alle 21.30 “Biancaneve e i Sette Nani” regia di David Hand | La principessa Biancaneve è amata da tutte le creature del regno tranne una, la sua gelosa matrigna, la Regina. Quando lo Specchio Magico annuncia che Biancaneve è la più bella del reame, la fa x.com