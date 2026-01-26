Regeni il padre Claudio | Noi mossi dall’esigenza di giustizia non solo per nostro figlio ma per tutti

Claudio Regeni, padre di Giulio, sottolinea come la ricerca di giustizia sia stata una motivazione spontanea e costante fin dall’inizio. Per lui, il desiderio di fare luce sulla morte del figlio non riguarda solo la vicenda personale, ma rappresenta un impegno condiviso per tutti, affinché si faccia chiarezza e si rispettino i principi di verità e giustizia.

“L’ esigenza di giustizia è quello che ci ha mosso fin dall’inizio. Non è un qualcosa sulla quale abbiamo ragionato, ci è venuto spontaneo”. Lo ha detto Claudio Regeni, il padre di Giulio, a dieci anni dall’uccisione del figlio in Egitto. I genitori del ricercatore hanno parlato in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. “Quello che ha subito Giulio – ha aggiunto il padre – lo consideriamo un oltraggio inaccettabile e quindi con tutta la nostra forza, con tutto quello che sappiamo fare, ci siamo messi a perseguire la strada della Giustizia e cammin facendo abbiamo scoperto il valore della Giustizia non soltanto per Giulio, ma per tutti i Giuli e le Giulie del mondo che purtroppo soffrono situazioni simili, non soltanto in Egitto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

