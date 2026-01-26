Regeni a dieci anni dal rapimento la fiaccolata silenziosa a Fiumicello – Video

A dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, si è svolta a Fiumicello una fiaccolata silenziosa nel rispetto della memoria. Alle 19.41, ora dell’ultimo messaggio inviato dal ricercatore, è stato osservato un minuto di silenzio nel piazzale dei Tigli, testimonianza del ricordo e della volontà di fare luce sulla vicenda. L'evento ha coinvolto la comunità locale in un momento di riflessione e rispetto.

Un minuto di silenzio è stato osservato ieri sera alle 19.41 nel piazzale dei Tigli a Fiumicello, alla stessa ora in cui dieci anni fa Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo prima di essere rapito. Presente la famiglia di Regeni, assieme all’avvocata Alessandra Ballerini, con lo striscione ‘Verità per Giulio Regeni’. Il piazzale dei Tigli è stato il punto di arrivo della Camminata dei diritti, un corteo silenzioso che ha attraversato le vie del paese. In testa, una bandiera della pace portata dai bambini. Subito dopo la famiglia Regeni e, vicino a loro, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, e la segretaria del Pd, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, Fiumicello si tinge di giallo nel ricordo del giovane ricercatoreA un decennio dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni, Fiumicello celebra la memoria del giovane ricercatore.

Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, Fiumicello si riempie di iniziative: arriva anche la lettera di MattarellaA dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Fiumicello ospita diverse iniziative per ricordare il giovane ricercatore e sostenere la richiesta di verità e giustizia.

