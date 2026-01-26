Referendum tra i veleni Tarquini attacca Massari | Vota ‘No’? Studi meglio

A meno di due mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito si intensifica anche a livello locale, con tensioni tra i sostenitori delle diverse posizioni. Recentemente, Tarquini ha criticato duramente Massari, invitandolo a informarsi meglio prima di esprimere il proprio voto. La discussione si fa più articolata, evidenziando come le questioni di giustizia continuino a dividere l’opinione pubblica e le figure politiche coinvolte.

"Massari studi, non sa ciò che dice". A poco meno di due mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, volano già gli stracci anche a livello locale. Dopo l’adesione al comitato per il ‘No’ del sindaco di Reggio, Marco Massari, arrivano le critiche tranchant di Giovanni Tarquini della lista civica per Reggio, all’opposizione in consiglio comunale e suo sfidante alle ultime elezioni amministrative. "Leggo senza troppo stupore che Massari dice ‘No’ al referendum in quanto – lui, medico e sindaco – sostiene che la magistratura verrebbe “delegittimata”. Ma almeno sa cosa sta dicendo?", chiosa Tarquini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

