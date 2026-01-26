Referendum sulla riforma della Giustizia il comune di Carpi cerca scrutatori

Il Comune di Carpi cerca volontari disposti a ricoprire il ruolo di scrutatore in occasione del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Gli elettori interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità, contribuendo così al regolare svolgimento della consultazione elettorale. La partecipazione è importante per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di voto.

L'invito è rivolto sia a chi è già iscritto all'Albo delle persone idonee al ruolo sia a chi non è iscritto ma è disponibile a sostituzioni in caso di rinunce. Per dichiarare alla Commissione elettorale comunale la disponibilità alla nomina è necessario compilare, entro domenica 22 febbraio, il form già on line sul sito del Comune (il link al modulo si trova nell'home page). Gli iscritti all'albo scrutatori che hanno installato l'app "IO" riceveranno una notifica sulla stessa, come promemoria per l'invio della propria disponibilità. Le operazioni di voto avranno luogo domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.🔗 Leggi su Modenatoday.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

