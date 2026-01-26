Referendum sulla giustizia a Ferrara nasce il comitato per il ‘no’ | i firmatari

A Ferrara è stato costituito il Comitato società civile per il ‘no’ al referendum costituzionale sulla giustizia, presieduto a livello nazionale dal professor Giovanni Bachelet. L’obiettivo è promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione tra i cittadini, opponendosi alla riforma della giustizia proposta. Il comitato si impegna a favorire un dibattito trasparente e informato sui contenuti e le implicazioni della consultazione referendaria.

Anche a Ferrara si è costituito il Comitato società civile per il 'no' nel referendum costituzionale presieduto a livello nazionale dal professor Giovanni Bachelet, per avviare a livello territoriale una campagna referendaria oppositiva alla controriforma della giustizia in vista del voto del 22-23 marzo. A giudizio del Comitato la legge Nordio non è una riforma, "perché non migliora la difficile situazione della giustizia. Viceversa, rappresenta un tentativo malcelato di colpire il principio fondamentale della Costituzione di indipendenza e autonomia della magistratura, infliggendo un colpo alla democrazia, compromettendo l'equilibrio tra i poteri dello Stato".

