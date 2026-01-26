Referendum | Pd posta parole Nordio ' ammette inutilità sua riforma'

Il Partito Democratico continua a sostenere la posizione contraria al referendum sulla giustizia, evidenziando le incongruenze e le criticità della proposta di riforma presentata da Nordio. In questa campagna, il partito sottolinea l'importanza di un dibattito approfondito e di un'analisi critica, invitando gli italiani a riflettere sulle conseguenze di questa riforma e sulle alternative possibili.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Prosegue anche oggi la campagna del Partito Democratico per le ragioni del No al referendum sulla giustizia. In maniera congiunta le pagine nazionali e territoriali del Pd hanno pubblicato il post in formato carosello con il ministro Nordio che ammette l'inutilità della sua riforma per i cittadini. Si legge in una nota.

Il ministro Nordio ha affermato che la riforma in discussione non interferirà con i problemi attuali della giustizia, né per cittadini né per imprenditori.

