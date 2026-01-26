Referendum | la bufala della sottomissione del Pm all’esecutivo e la riforma Cartabia votata dal Pd

Il dibattito sul referendum e sulla riforma Cartabia ha suscitato molte interpretazioni errate, tra cui la più diffusa riguarda la presunta sottomissione dei magistrati al potere esecutivo. Questa affermazione è infondata e fuorviante. È importante chiarire i contenuti reali delle riforme e distinguere tra informazioni accurate e fake news, per garantire un dibattito più consapevole e responsabile.

"Se passa il referendum i Pm saranno sottoposti al potere esecutivo". È una delle tante bufale, forse la più importante, che i sostenitori del No portano avanti. Immemori di due cose fondamentali: che l'autonomia dei magistrati è scritta nella Costituzione e che, semmai, la riforma Cartabia (che ha pure alcuni lati positivi) ha delegato il governo a emanare un decreto che elenchi le priorità investigative. E quella riforma l'ha votata il Pd. La riforma Cartabia. Nella riforma voluta dall'ex ministro della Giustizia e approvata, il governo è delegato ad attuare un decreto che assegni al Parlamento, e non all'esecutivo, una sorta di linee guida rivolte alla magistratura inquirente sui reati prioritari da perseguire.

