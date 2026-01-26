Referendum giustizia | in movimento la macchina del NO

Il comitato provinciale per il NO al referendum sulla giustizia si è riunito questa mattina nell’auditorium Buozzi della Cgil di Arezzo, confermando l’attivismo contro la consultazione referendaria. L'iniziativa mira a promuovere una corretta informazione e a sostenere le ragioni del no, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio nel confronto pubblico.

Il comitato provinciale per il NO al referendum sulla giustizia si è presentato stamani nell'auditorium Buozzi della Cgil aretina. Ne fanno parte Anpi, Arci, Acli, Libera, Demos, Comitato Democrazia Costituzionale, Centro Enrico Berlinguer, Arezzo 2020, Associazione Pepe Mujca, Pd, Avs, M5S, Rc, Federconsumatori, Sunia, Legambiente. Secondo i promotori del Comitato per il NO, "la riforma rischia di risultare lesiva dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, oltre che dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. I promotori sottolineano inoltre come l'intervento non affronti i principali problemi strutturali della giustizia italiana – come la durata dei processi e la carenza di personale e risorse – ma modifichi in profondità l'assetto costituzionale della magistratura e il suo ruolo.

