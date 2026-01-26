Il referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, potrebbe essere aggiornato in data diversa. Il TAR ha infatti il potere di sospendere o modificare la consultazione, generando incertezza sul calendario ufficiale. Questa possibilità ha suscitato reazioni variegate tra le parti coinvolte, evidenziando le complesse implicazioni legali e politiche di un eventuale spostamento.

La consultazione popolare sulla riforma della Giustizia, attualmente prevista per il 22 e 23 marzo, si trova davanti a un bivio legale che potrebbe stravolgerne il calendario. Al centro della contesa c’è il TAR del Lazio, chiamato a decidere se la scelta del Governo di fissare il voto così presto sia stata corretta o, al contrario, troppo frettolosa. Il nodo del problema nasce da una questione di tempi. Lo scorso 12 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha indicato le date per il referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Tuttavia, questa mossa è avvenuta mentre era ancora in pieno svolgimento una raccolta firme parallela, promossa da un comitato che si oppone alla riforma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia, il TAR può spostare la data: ecco perché (e perché il No esulta)

Referendum Giustizia, perché la data del 22 e 23 marzo può slittare: gli scenari dopo la decisione del TarIl Tar del Lazio deciderà il 27 gennaio sul ricorso riguardante la data del referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

Referendum sulla giustizia, il governo fissa la data, si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Ma il periodo potrebbe cambiare: ecco perchéIl governo ha stabilito il 22 e 23 marzo come date per il referendum sulla riforma della giustizia, confermando l’annuncio di Giorgia Meloni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Argomenti discussi: La fissazione anticipata della data del referendum sulla separazione delle carriere; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Il referendum sulla giustizia può slittare: gli scenari dopo la decisione del Tar; L’incognita del Tar sul referendum, ma il ricorso sarà quasi sicuramente respinto.

Referendum Giustizia, su cosa si esprimerà il Tar domani e cosa cambia per il voto sulla riforma NordioDomani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi per il No contro la delibera del governo che ha fissato il voto sul ... fanpage.it

Referendum giustizia, il tentativo di ritardare il voto e l’articolo 2 della Costituzione dimenticatoRitardare la chiamata alle urne facendo leva su questioni procedura li appare poco in linea con i doveri di solidarietà politica dell’art. 2 Cost ... ilriformista.it

REFERENDUM GIUSTIZIA: IN SALA DANTE LANCIO CAMPAGNA PER IL "NO" Ospite Domenico Gallo. Il Comitato del No: “In gioco l’autonomia della magistratura e l’equilibrio dei poteri”. - facebook.com facebook

Sondaggio Youtrend – Referendum Giustizia il Sì è avanti 10 punti il 12% degli elettori del Campo Largo per il Sì alla riforma x.com