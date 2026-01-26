Reddito di cittadinanza siciliano il Movimento 5 Stelle ci riprova | presentazione all' Ars

Il Movimento 5 Stelle annuncia la presentazione di una proposta di legge all'Ars per istituire un reddito di cittadinanza dedicato ai residenti in Sicilia. L'iniziativa, prevista per martedì 27 gennaio alle 11, mira a offrire un sostegno economico alle famiglie siciliane, in continuità con le proposte già avanzate in passato. La misura si inserisce nel quadro delle politiche volte a favorire l'inclusione sociale e il mantenimento del potere d’acquisto sul territorio regionale.

L’Assemblea Regionale Siciliana ospiterà la presentazione della nuova iniziativa legislativa del pentastellati, pensata per ampliare tutele e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione dell’Isola Un reddito di cittadinanza dedicato ai residenti siciliani: è questa la proposta di legge che il Movimento 5 Stelle presenterà domani, martedì 27 gennaio, alle 11.00 nella Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa, a firma dei deputati regionali M5S, sarà depositata come disegno di legge e mira a rispondere alle condizioni di povertà ed esclusione sociale che interessano ampie fasce della popolazione siciliana.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola: il M5S presenta all’Ars la proposta di leggeIl Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per istituire un reddito di cittadinanza in Sicilia, dedicato ai residenti dell’isola.

Manovra, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per il ripristino del reddito di cittadinanzaIl Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento in commissione Bilancio alla Camera, firmato da Dario Carotenuto, che propone il ripristino del Reddito di cittadinanza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Controcorrente, La Vardera presenta La Cava: Messina protagonista del progetto regionale. Presenti alle amministrative e ipotesi di un nostro candidato sindaco; Scoperta in Sicilia maxi truffa al fisco di 8 milioni di euro; Parte la raccolta firme per il Reddito Minimo Garantito Individuale: proposta di iniziativa popolare; Formazione di giovani e disoccupati, la Sicilia è regione lumaca: tagliati i fondi.

Una legge per istituire il Reddito di cittadinanza siciliano. Domani la presentazione della proposta targata Movimento 5 StellePalermo 26 gennaio 2026 – Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. E’ la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle, che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11.0 ... lavalledeitempli.net

Un reddito di cittadinanza per i siciliani, il M5s presenta la proposta all’ArsPALERMO. Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. È la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11.00, nella Sala Pio L ... letteraemme.it

REDDITO DI CITTADINANZA INCASSATO SENZA DIRITTO: CONDANNA CONFERMATA PER UN 50ENNE DI VALLO - La Corte di mette un punto fermo sulla vicenda che riguarda un 50enne di : confermata la r - facebook.com facebook