Recruting Day a Fiumicino opportunità di lavoro nella sicurezza aeroportuale

Recruting Day a Fiumicino offre un’opportunità di inserimento nel settore della sicurezza aeroportuale. L’evento si svolgerà il 3 e 4 febbraio, a partire dalle 9:00, presso la sede di Fiumicino. È un’occasione per conoscere le posizioni disponibili, i requisiti richiesti e i processi di selezione. Un momento dedicato a chi desidera intraprendere una carriera stabile e qualificata nel settore della sicurezza aeroportuale.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Un’occasione concreta per entrare nel settore della sicurezza. Il 3 e 4 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, la Sala Pina De Rosa del Comune di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ospiterà il “Recruting Day” dedicato alla selezione di nuove figure professionali per l’ambito dell’Aviation Security. L’iniziativa è promossa da Urbe Vigilanza S.P.A., con il patrocinio dell’amministrazione comunale, e si rivolge a chi è interessato ad avviare o sviluppare un percorso lavorativo nel settore della sicurezza, con particolare riferimento ai servizi aeroportuali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su recruting day Naba, dal Career Day al Talent Harbour opportunità di lavoro Baccini: “Sviluppo aeroportuale occasione storica per Fiumicino, servono nuove infrastrutture” Il convegno organizzato da UGL Trasporto Aereo a Fiumicino ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere delle opportunità offerte dallo sviluppo aeroportuale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su recruting day Argomenti discussi: Recruiting Day Lidl: scopri quando sono le 5 date, anche per chi è senza esperienza. Aeroporto di Fiumicino assume: 40 posti di lavoro, anche per chi ha solo la terza mediaIl 20 gennaio a Latina si selezionerà il nuovo personale di terra dell’aeroporto di Fiumicino: si accettano candidati anche con la terza media alla prima occupazione ... quifinanza.it Lavoro, Autogrill lancia i Recruiting Day per assunzioni all’aeroporto di FiumicinoAutogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia i Recruiting Day, giornate dedicate alla presentazione delle nuove opportunità professionali createsi all’interno delle ... ilmessaggero.it La #RegioneFVG organizza il 12.02.26 un Recruting Day per HHLA PLT Italy terminal multipurpose situato nella zona franca del porto di #Trieste e parte della rete logistica europea di HHLA. Inviare il CV entro il 01.02.26 Info qui bit.ly/4a14wse x.com Il Vulcano Buono apre al lavoro: recruiting day, nuove assunzioni e un coworking unico in Italia. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.