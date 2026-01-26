Il Real Madrid ha iniziato a monitorare Neil El Aynaoui, in occasione della Coppa d’Africa in Marocco. Osservatori dei blancos hanno seguito dal vivo le prestazioni del centrocampista della Roma, che ora si trova sotto attenzione durante tutta la competizione. Questa fase rappresenta un primo passo nel possibile interesse del club spagnolo verso il talento emergente.

Il Real Madrid muove i primi passi su Neil El Aynaoui. Durante la Coppa d’Africa, alcuni osservatori dei blancos hanno seguito dal vivo il centrocampista della Roma, rimasto sotto osservazione per l’intera competizione disputata in Marocco. Il profilo del classe 2001 è finito in shortlist: il Real intende continuare a monitorarlo prima di decidere se affondare il colpo. I contatti con l’entourage sono già partiti, ma in forma informale. Al momento non è prevista un’offerta nella finestra invernale. Segnale chiaro, però, dal giocatore: apertura al trasferimento in Spagna e priorità al Real Madrid in caso di addio in estate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Real Madrid su El Aynaoui: osservato dal vivo in Coppa d’Africa

Real Madrid su El Aynaoui: accelerazione sul centrocampista della RomaIl Real Madrid mostra interesse per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, dopo le sue recenti prestazioni con il Marocco in Coppa d’Africa.

Coppa d’Africa, Marocco-Nigeria: El Aynaoui titolareStasera a Rabat il Marocco affronta la Nigeria nella semifinale di Coppa d’Africa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Real Madrid - Levante in Diretta Streaming | DAZN IT; Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 su Sky; Real senza pace: batte il Levante, ma il Bernabeu fischia. Vinicius in lacrime; Zidane, l'attacco a Xabi Alonso e il possibile (nuovo) ritorno al Real Madrid: Serve un allenatore al servizio dei calciatori.

Il Real Madrid punta El Aynaoui dopo la Coppa D’Africa: i dettagliIl Real Madrid e anche il Barcellona mettono il mirino su El Aynaoui che ha conquistato tutti con il Marocco in Coppa D'Africa ... europacalcio.it

Il Barcellona batte il Real Madrid a El Clasico e conserva la Supercoppa spagnolaIl Barcellona ha riconfermato la Supercoppa spagnola vincendo per 3-2 il Clasico contro il Real Madrid in Arabia Saudita. Domenica Raphinha ha segnato una doppietta per i catalani, con anche Robert Le ... oltrelalinea.news

I blaugrana soffrono il dinamismo dell'Oviedo, poi dilagano nella ripresa: Dani Olmo, Raphinha e Yamal firmano il +1 sul Real Madrid #SportMediaset - facebook.com facebook

Nell'accordo tra Milan e Real Madrid per Alex Jiménez era inclusa una clausola di recompra o il 50% della futura vendita, applicabile ai 22 milioni che il Milan riceverà dal Bournemouth @MatteMoretto x.com