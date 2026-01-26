Re Carlo ha chiesto aiuto a Kate per ricucire con il principe Harry Cosa c' è di vero

Re Carlo ha richiesto l’intervento di Kate Middleton per favorire un confronto con il principe Harry e Meghan Markle. La notizia, ancora da confermare, riguarda un tentativo di riavvicinamento all’interno della famiglia reale britannica, spesso al centro di discussioni pubbliche. Questo possibile passo mira a ricostruire i rapporti e favorire un dialogo più sereno tra le parti coinvolte.

Il sovrano – stando a una fonte – avrebbe “chiesto a Kate di dare il suo contributo per far tornare il principe Harry e la moglie Meghan. Riconosce che i Sussex hanno commesso molti passi falsi, ma è disposto a perdonarli". Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il National Examiner citando una propria fonte, secondo la quale la richiesta fatta da Carlo è irragionevole e avrebbe ''messo alla prova la pazienza'' della nuora. In ogni caso sta di fatto che, scrive il 'National Examiner', il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale e ritiene che Kate debba svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

