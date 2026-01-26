Rc Auto in aumento | a Caserta +6,37% rispetto a un anno fa

L’aumento della Rc Auto a Caserta, pari al 6,37% rispetto all’anno precedente, riflette una tendenza più ampia in Campania, dove i costi sono cresciuti più della media nazionale. Secondo l’analisi di Segugio, questa dinamica evidenzia le sfide del settore assicurativo e l’impatto sui consumatori. È importante monitorare queste variazioni per prendere decisioni consapevoli sulla scelta delle polizze auto.

La Rc Auto continua ad aumentare in Campania e il costo sale più della media del resto d'Italia. Secondo l'analisi di Segugio.it, nel 2025 l’incremento annuo del prezzo della Rc Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo il portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 euro, per un aumento rispetto al 2024 del +2,7%. Un aumento inferiore rispetto a quello registrato per il 2024 quando la crescita era stata del +7,1% mentre per il 2023 si era registrato addirittura un +20,6% rispetto all'anno precedente.🔗 Leggi su Casertanews.it

