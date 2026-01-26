razzie sulle panda rubati i catalizzatori

Nella notte tra ieri e l’altro ieri a San Cesario, sono stati segnalati furti di catalizzatori su diverse Fiat Panda e una Tipo, con un totale di almeno cinque veicoli coinvolti. Successivamente, i ladri si sono spostati a Spilamberto, dove hanno preso di mira un’altra utilitaria. Questi episodi evidenziano una crescente attività criminale mirata a veicoli di piccola cilindrata nella zona.

Razzie su Fiat Panda e su una Tipo nella notte tra ieri e l’altro ieri a San Cesario. I ladri si sono accaniti su ben cinque utilitarie (almeno per quanto riguarda il numero dei casi noti) e, forse non ancora del tutto soddisfatti, si sono poi spostati anche su piazza Emilia, a Spilamberto, dove hanno sempre preso di mira almeno un’altra utilitaria. Ad essere rubate non sono state le auto nella loro interezza, ma i catalizzatori delle marmitte. Una vittima sancesarese, proprietaria di una delle Fiat Panda danneggiate, spiega: "Sono state prese di mira almeno sei vetture, tutte Fiat Panda a metano, oltre a una Fiat Tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ruba tre catalizzatori da veicoli parcheggiati. Arrestato un 40enneIl 29 dicembre, i carabinieri di Arce hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver rubato tre catalizzatori da veicoli parcheggiati.

