raspadori alla festa del gol poker dea palladino riparte

Raspadori protagonista alla festa del gol, mentre l’Atalanta si impone con un netto 4-0 sul Parma alla New Balance Arena. La squadra di Palladino ottiene la sua settima vittoria in undici partite di campionato, confermando un buon avvio di stagione. Un risultato che testimonia la crescita e la continuità della formazione bergamasca sotto la guida del tecnico, con prestazioni solide e un gioco efficace.

Poker atalantino sul panno verde della New Balance Arena, secco 4-0 al Parma e settima vittoria in undici gare di campionato con Raffaele Palladino in panchina. La cura del tecnico campano - dieci vinte su quindici gare dove ha occupato la panchina nerazzurra - ha prodotto 22 punti in un mese e mezzo, 13 in questo gennaio a tutto gas, rimontando e staccando a distanze già concorrenti importanti come il Bologna e la Lazio, restando con 35 punti nella scia del Como, prossimo avversario al Sinigaglia nel derby delle provinciali lombarde. Dea brava, dopo il capitombolo interno di mercoledì sera contro l’Athletic Bilbao, a reagire e a farlo con carattere e sfruttando la sua qualità tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

