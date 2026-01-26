Rapina violenza sessuale e spaccio nei dintorni di Ravenna 40enne tunisino espulso per pericolosità sociale

Un cittadino tunisino di 40 anni, coinvolto in reati come rapina, violenza sessuale e spaccio nei dintorni di Ravenna, è stato espulso dalle autorità italiane. L’operazione, condotta tra Ravenna e Torino, ha portato al rimpatrio di un individuo considerato pericoloso per la sicurezza pubblica, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Un cittadino di 40 anni è destinatario il rimpatrio coatto dopo una lunga serie di reati gravi commessi nel Ravennate. L’operazione, coordinata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna e dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, si è conclusa con il trasferimento dell’uomo all’aeroporto di Milano Malpensa e il successivo imbarco su un volo per Tunisi in esecuzione di una misura di sicurezza giudiziaria. Espulso un cittadino tunisino Il comportamento durante la detenzione L’inizio dell’operazione e la collaborazione tra uffici La conclusione del rimpatrio Le motivazioni della misura Espulso un cittadino tunisino La complessa procedura di espulsione ha coinvolto diversi uffici e istituzioni, tra cui il Consolato Tunisino di Bologna, per garantire il rilascio dei documenti necessari e la sicurezza durante tutte le fasi dell’operazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

