Un uomo coinvolto in una rapina a Milano ha successivamente chiesto favori sessuali all’amica presente, promettendo di restituire la refurtiva. La polizia ha arrestato il sospetto, che aveva tentato di ottenere un vantaggio personale attraverso richieste inappropriati. L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e assicurare la corretta ricostruzione dei fatti.

Milano, 26 gennaio 2026 – Rapinano un trentenne e, successivamente, uno dei componenti della banda chiede “favori sessuali” all’amica che era con lui, con la promessa di restituire il maltolto. L’assalto. Il colpo risale a questa mattina, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 4.30, quando cinque persone hanno avvicinato un sudamericano di 31 anno e la sua amica 32enne. Hanno puntato all’uomo, prendendolo per il collo. Resolo inoffensivo, gli hanno portato via telefono cellulare, una collanina d’oro e il portafoglio. Poi se la sono data a gambe. La donna, a quel punto, ha provato a fare il numero dello smartphone dell’amico, ricevendo al risposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina un sudamericano e per restituire la refurtiva chiede una prestazione sessuale all’amica che era con lui: arrestato

