Ranucci annullata la sanzione del Garante sul caso Sangiuliano | Legittimo trasmettere l’audio tra l’ex ministro e la moglie

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante della Privacy alla Rai, relativa alla diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, giudicandola legittima. Questa decisione rappresenta un importante precedente sulla liceità della trasmissione di conversazioni private in ambito giornalistico.

Roma – Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. "Secondo il Tribunale di Roma – spiega il giornalista Sigfrido Ranucci sui social - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma". I contenuti del servizio contestato – si legge tra l'altro nella sentenza – "possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d'inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell'informazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

