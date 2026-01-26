Rana Verona passa anche a Cisterna e consolida il vertice

Rana Verona ottiene una vittoria importante a Cisterna, battendo il Cisterna Volley 3-0 nell’ottavo turno di SuperLega. Con questo risultato, la squadra di Fabio Soli si porta a 45 punti in classifica, rafforzando la propria posizione di vertice. La partita si è svolta domenica 25 gennaio, confermando il buon momento della formazione veronese.

Successo per 3-0 in trasferta nel diciottesimo turno: gli scaligeri salgono a 45 punti e allungano in classifica, decisivo un grande Darlan Rana Verona torna da Cisterna con una vittoria netta e tre punti pesanti per la classifica. Nel diciottesimo turno di SuperLega, disputato domenica 25 gennaio, la formazione allenata da Fabio Soli si è imposta per 3-0 sul campo del Cisterna Volley, salendo a quota 45 punti e consolidando la propria posizione, con un margine più ampio sull’Itas Trentino. Un successo pieno, maturato però non senza qualche passaggio complesso, in particolare nel terzo set, quando gli scaligeri hanno dovuto rimontare prima di chiudere definitivamente il match.🔗 Leggi su Veronasera.it

