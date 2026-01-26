Ramallah colono armato minaccia due carabinieri | ambasciata d’Italia protesta con Israele

L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv ha inviato una nota di protesta formale al governo israeliano in seguito a un episodio in cui due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati minacciati da un colono armato a Ramallah. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale italiano nella regione e sulla tutela dei loro diritti.

(Adnkronos) – L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo israeliano per l'episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri in servizio al consolato generale di Gerusalemme. Su disposizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani – riferisce la Farnesina- l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv sta presentando proteste presso.

