rai1 gongola per i botti di affari tuoi e testa un nuovo access tutti i dettagli

Rai1 celebra i risultati di Affari Tuoi, che mantiene un pubblico fedele e registra una crescita negli ascolti. Dopo il successo dello speciale del 6 gennaio, il programma ha ottenuto ottimi ascolti anche nelle recenti puntate, consolidando la sua posizione in prima linea nel daytime. Questi dati testimoniano la solidità del format e l’apprezzamento degli spettatori, confermando la buona salute della rete in questo segmento di programmazione.

Rai1 gongola e fa bene. Affari Tuoi continua a crescere negli ascolti e, dopo il botto dello speciale del 6 gennaio, è reduce da una settimana di vittorie sulla Ruota della Fortuna. Eppure il format e Stefano De Martino, il giovane showman sempre più amato dal pubblico, non vanno usurati e quindi arriverà un nuovo game nell’access estivo di Rai1. Dopo tante indiscrezioni, finalmente sappiamo qual è il format scelto dalla Tv di Stato per far riposare il gioco dei pacchi nei mesi più caldi dell’anno. Lo svela Gabriele Parpiglia. Si tratta di La Subasta, “un game show in cui due famiglie, ciascuna supportata da un vip, si sfideranno in un’asta mozzafiato e al buio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

