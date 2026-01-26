rai1 gongola per i botti di affari tuoi e testa un nuovo access tutti i dettagli

La trasmissione di Rai1 continua a registrare buoni ascolti, consolidando la propria posizione nel panorama televisivo. Dopo il successo dello speciale del 6 gennaio, Affari Tuoi ha recentemente ottenuto risultati positivi anche sulla Ruota della Fortuna, dimostrando una crescita stabile e un interesse costante da parte del pubblico.

Rai1 gongola e fa bene. Affari Tuoi continua a crescere negli ascolti e, dopo il botto dello speciale del 6 gennaio, è reduce da una settimana di vittorie sulla Ruota della Fortuna. Eppure il format e Stefano De Martino, il giovane showman sempre più amato dal pubblico, non vanno usurati e quindi arriverà un nuovo game nell’access estivo di Rai1. Dopo tante indiscrezioni, finalmente sappiamo qual è il format scelto dalla Tv di Stato per far riposare il gioco dei pacchi nei mesi più caldi dell’anno. Lo svela Gabriele Parpiglia. Si tratta di La Subasta, “un game show in cui due famiglie, ciascuna supportata da un vip, si sfideranno in un’asta mozzafiato e al buio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

I dati degli ascolti tv di ieri, 21 gennaio 2026, mostrano come la prima serata sia stata dominata dalla fiction 'A testa alta' su Canale 5, con Sabrina Ferilli nel ruolo della preside Virginia Terzi.

