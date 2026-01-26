Ragazzino rapinato nel sottopasso della stazione Carabinieri seguono la ' traccia' del telefonino e arrestano un giovane

A Ravenna, un ragazzino di 15 anni è stato vittima di una rapina nel sottopasso della stazione. I Carabinieri della sezione Radiomobile, seguendo la traccia del telefonino, hanno localizzato e arrestato un giovane sospettato di aver compiuto il gesto. L’intervento si è svolto sabato pomeriggio, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel centro cittadino.

Grazie alla posizione del telefono della vittima è stato rintracciato il presunto rapinatore, trovato in possesso di tutta la refurtiva Un'altra rapina viene registrata nel centro di Ravenna, stavolta con vittima un ragazzino. Sabato pomeriggio i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna hanno arrestato un giovane di origini straniere sospettato di aver effettuato una rapina ai danni di un 15enne. Il tutto è avvenuto nel sottopasso della stazione ferroviaria quando il giovane, simulando di avere un coltello sotto la giacca, avrebbe bloccato il minorenne e lo avrebbe costretto a consegnargli tutto il denaro contante che aveva con se, lo smartphone nonché un giubbino edun paio di guanti di una nota marca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su ragazzino rapinato

A Caivano, i Carabinieri hanno arrestato due pusher dopo aver seguito le attività sospette di tre giovani.

Un minorenne della vallata del Bidente è stato sottoposto a misura cautelare in casa dopo essere stato accusato di aver minacciato e rapinato un coetaneo, nel centro commerciale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ragazzino rapinato

Finge di avere un coltello e rapina un 15enne in stazione, 18enne rintracciato in un garage e arrestatoUn 15enne è stato rapinato nel sottopasso della stazione ferroviaria di Ravenna, i carabinieri hanno arrestato un 18enne tunisino senza fissa dimora ... ravennaedintorni.it

Terrore nel sottopasso della stazione: 15enne rapinato sotto minaccia, arrestato giovane dai CarabinieriMomenti di paura sabato pomeriggio nel sottopasso della stazione ferroviaria di Ravenna, dove un ragazzo di 15 anni è stato vittima di una rapina. Un giovane di origini straniere, simulando di avere u ... ravennawebtv.it

Ragazzino aggredito, buttato a terra e rapinato x.com

Un altro episodio di aggressione a Firenze, questa volta ai danni di un ragazzino di 15 anni, rincorso, strattonato e rapinato con un coltello da parte di un nordafricano. Tutta la mia solidarietà a questo giovane, rimasto traumatizzato dall’episodio. Cos’altro dev - facebook.com facebook