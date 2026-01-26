Ragazzi smartphone-dipendenti? I neogenitori rinuncino al cellulare

L’uso eccessivo di smartphone tra i giovani solleva preoccupazioni crescenti. Mentre l’Australia ha recentemente vietato l’uso dei social agli under 16, in Italia si discute sulle conseguenze di un’esposizione prolungata ai dispositivi digitali. Medici e scienziati evidenziano rischi come depressione, disturbi del sonno e problemi di salute. In questo contesto, si riflette anche sul ruolo dei genitori e sulle scelte di responsabilità da adottare.

Roma, 26 gennaio 2026 – Troppo smartphone per i nostri ragazzi e il mondo si interroga: dal 10 dicembre l’Australia (fra mille perplessità) ha vietato l’uso dei social agli under 16 e fior di medici e scienziati ci raccontano che quegli aggeggi rischiano di rimbambirci: depressione, sonno insufficiente, obesità, psicopatologie cliniche varie. In Italia che si fa? Antonio Palmieri, 65 anni a febbraio, più di trent’anni fa portò sulla Rete il personaggio pubblico forse più influente del nostro Paese nel Dopoguerra: Silvio Berlusconi. Parlamentare per cinque legislature, Palmieri è stato dal 1994 al 2022 responsabile nazionale Internet di Forza Italia e l’uomo delle campagne elettorali del Cavaliere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

