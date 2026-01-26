Lo scorso giorno a Modena, oltre 1800 scout di Agesci Emilia-Romagna si sono riuniti per il loro convegno metodologico regionale intitolato:

È stata un’invasione pacifica quella degli scout di Agesci Emilia-Romagna, che ieri a Modena si sono ritrovati per il loro convegno metodologico regionale dal titolo: ’Camminiamo nella pace, per lasciare tracce e non ferite’. Oltre 1.800 persone tra capi scout provenienti da tutta la regione, relatori delle 6 tavole rotonde e animatori dei 17 laboratori, hanno svolto attività in città. È stato un momento di incontro, ascolto e confronto che ha raccolto esperienze, strumenti e spunti sull’ educazione alla pace. Dalla giornata è emerso con forza che la pace non è un concetto astratto, ma un percorso concreto, fatto di gesti quotidiani, scelte consapevoli e relazioni autentiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radunati 1800 scout: "Grazie a chi dona cuore e tempo"

