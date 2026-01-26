Radici per volare - Tre giorni di yoga retreat sui Colli Euganei

Radici per volare è un yoga retreat di tre giorni sui Colli Euganei, dedicato a chi desidera un’esperienza autentica di integrazione e benessere. In un ambiente tranquillo, lontano da performance e dogmi, il percorso offre momenti di ascolto interiore e connessione profonda con sé stessi, favorendo il rilassamento e il rinnovamento personale. Un’occasione per riscoprire equilibrio e serenità nella natura.

Un yoga retreat sui Colli Euganei pensato per chi cerca integrazione autentica, senza performance né dogmi. Hai fatto tanto, ma qualcosa ancora non quadra? Tre giorni per tornare a scegliere con chiarezza e decidere con fiducia, precisione e coerenza: non un altro metodo, ma uno spazio per integrare ciò che già sai. Il ritiro si svolgerà presso il Bettone, un luogo suggestivo immerso nella natura. Il soggiorno prevede due notti a pensione completa con cucina biologica e ingredienti coltivati in loco. Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile prenotare (con contributo a parte) sessioni individuali di Thai Yoga Massage, un'occasione preziosa per un rilassamento ancora più profondo.

