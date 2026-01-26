Quirinale | Mattarella riceve Alto commissionario Nazioni Unite per Rifugiati'

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Barham Salih, accompagnato da una delegazione. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo istituzionale su temi legati alla gestione delle emergenze umanitarie e alla tutela dei rifugiati. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e dell’impegno dell’Italia sul fronte umanitario.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Barham Salih, unitamente a una delegazione. Si legge in una nota del Quirinale.

