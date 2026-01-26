Quinta Commissione insediata e avviati i lavori su cultura

Oggi si è insediata ufficialmente la Quinta Commissione Cultura e Turismo, dedicata a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, museale, turistico e commerciale della Regione. La Commissione si occuperà di analizzare e sviluppare politiche nel settore dell’istruzione, della cultura, dei musei, delle biblioteche, dei porti e del commercio, contribuendo alla crescita e alla tutela del patrimonio regionale.

Insediamento Commissione: avvio dei lavori della Quinta Commissione Cultura e Turismo. Si è insediata oggi la Quinta Commissione "Istruzione, cultura, musei e biblioteche, turismo, porti, commercio", organismo centrale per la valorizzazione culturale e turistica della Regione. La seduta, presieduta da Emanuele Ionà, si è aperta con la presa d'atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali. Il Presidente Ionà ha dato lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha augurato buon lavoro ai commissari e ha richiamato il ruolo istituzionale della Commissione, chiamata a incidere su settori strategici per lo sviluppo della Calabria.

