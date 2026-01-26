Aurora Ramazzotti presenta il suo nuovo podcast, “Questa non è un’intervista”, disponibile dal 28 gennaio. Il progetto offre un approccio originale alla conversationalità, combinando diversi linguaggi e formati. Aurora, nota per la sua capacità di dialogare con naturalezza tra online e offline, propone un modo diverso di affrontare le interviste, mantenendo sobrietà e chiarezza nell’approccio comunicativo.

Disponibile dal 28 gennaio. Aurora Ramazzotti, content creator di successo ed entertainer capace di muoversi con naturalezza tra online e offline, annuncia il debutto del suo nuovo progetto audiovisivo “Questa non è un’intervista”, un podcast fuori dagli schemi che mescola linguaggi e format diversi. Il progetto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da mercoledì 28 gennaio. Il podcast incarna perfettamente lo spirito ironico, spontaneo ed esuberante di Aurora, che rompe i confini della classica intervista per dare vita a un’esperienza di intrattenimento sempre nuova. Tra chiacchiere leggere, giochi e momenti inaspettati, “Questa non è un’intervista” accoglierà numerosi ospiti del mondo dello show business, che verranno svelati settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Questa non è un’intervista”: Aurora Ramazzotti lancia il suo nuovo podcast

Aurora Ramazzotti presenta il suo nuovo podcast, un progetto dedicato a temi di attualità e cultura.

Aurora Ramazzotti ha recentemente aggiunto un nuovo tatuaggio sul braccio, simbolo di forza e longevità.

