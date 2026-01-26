Una quercia secolare è caduta improvvisamente sulla strada a Carignano, isolando quattro famiglie. L’incidente, avvenuto lunedì 26 gennaio 2026 a Fano, ha causato disagi e interventi di emergenza. La zona rimane sotto osservazione mentre si valutano le misure per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 26 gennaio 2026 - Una quercia secolare crolla all’improvviso sulla strada e isola quattro famiglie. È successo ieri sera a Carignano, nei pressi di via Angionello, dove l’albero è finito di traverso sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito e bloccando di fatto l’unico accesso ad alcune abitazioni della zona. Una decina le persone rimaste temporaneamente senza collegamenti. L’allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma fin dai primi minuti è apparso chiaro che l’intervento non sarebbe stato semplice. La mole del tronco e della chioma non consentiva infatti la rimozione con i mezzi disponibili nella prima fase. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quercia crolla in strada a Carignano, quattro famiglie isolate per ore

Strada provinciale sprofonda: famiglie isolate senza acqua e luceUna frana sulla strada provinciale Frasso–Nansignano ha provocato un cratere che ha isolato alcune famiglie del borgo sannita.

Leggi anche: Macigno blocca la strada per Pamparato di Brembilla: isolate dieci famiglie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Monte Porzio – Crolla un albero da un costone su via 2 Settembre: riaperta la strada; SAN GREGORIO DA SASSOLA – Il Comune abbatte la quercia pericolante: strada chiusa.

Fano, una quercia secolare si abbatte sulla strada: 4 famiglie isolate, intervento lampo nella notteFANO - Una quercia secolare si abbatte sulla strada: 4 famiglie isolate, intervento lampo nella notte È accaduto ieri sera ... msn.com

Chieti: grande quercia cade e invade la stradaTra Chieti Scalo e Brecciarola grande quercia cade bloccando la strada. Nessun ferito, ma sono servite ore per rimuovere l'albero dalla via ... rete8.it

Crolla il muro a protezione della piazza a Mazzeo (Taormina). Il sindaco De Luca: "Purtroppo è crollato il muro a protezione di piazza salvo d'acquisto a Mazzeo - Taormina. Ora la situazione è diventata grave! Siamo in contatto con i funzionari della Prefettura - facebook.com facebook