Quei vasi comunicanti tra moderati

In politica, spesso si creano connessioni inattese tra forze apparentemente distanti. Come nel caso di Forza Italia e Azione, che, pur schierandosi su fronti diversi, condividono alcune dinamiche e interessi. Questa relazione tra i partiti dimostra come, in un sistema complesso, le linee di comunicazione e collaborazione possano essere più fluide di quanto sembri, creando un quadro di relazioni più articolato e meno scontato.

Canè Alla fine, i vasi sono comunicanti. In effetti, che Forza Italia e Azione si trovino in schieramenti diversi, è una cosa che un po’ stupisce. Non da oggi. Il che non significa che staranno assieme: ma i lavori sono in corso. Interessante. Ancora di più perché se c’era un campo in cui si ragionava di centrismo, o almeno si sarebbe dovuto farlo, era quello "largo". Dove il centro non trova un autore e uno spessore, mentre di sinistra ce n’è in abbondanza, e se si esclude Renzi (per ora), si potrebbe addirittura dire in esclusiva. Dunque, Calenda e la mano tesa a Tajani. Sono assieme per il Sì alla riforma della Giustizia, per l’Europa, per Kiev, il Mercosur, contro Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

