Quest’anno agli Australian Open si nota la presenza di ex studenti che si affermano nel tennis professionistico. Un fenomeno cresciuto negli ultimi tempi, che evidenzia come molti atleti, pur dedicandosi allo studio, abbiano raggiunto livelli elevati nel circuito. Fino a poco tempo fa, questa realtà era poco comune, ma dimostra come il percorso tra educazione e sport possa portare a risultati di rilievo, anche senza un ritorno economico immediato durante il college.

Agli Australian Open quest’anno c’è un’ondata di ex studenti alla conquista del tennis. Un fenomeno fino a poco tempo fa raro, ma che sta producendo giocatori di livello partendo da un presupposto: fino a quando sei al college non vedi un dollaro. Lo ha raccontato Ben Shelton, il più famoso di tutti e per anni anche il più solitario nel circuito: “È un ambiente che ti tempra alle difficoltà. Lì si gioca a squadre, il coach non è solo per te, se non sei capace di fare gruppo non vai da nessuna parte. Non è affatto semplice, né divertente: ma quando ne esci sei pronto a tutto”. Così nel tabellone di Melbourne all’inizio c’erano ben 25 uomini e 9 donne reduci da un’esperienza nelle scuole americane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quegli ex studenti alla conquista del tennis

