Quanto ha guadagnato Alex Honnold per scalare il Taipei 101 | Cifra imbarazzante

Alex Honnold ha rivelato di aver ricevuto una cifra imbarazzante per aver affrontato la sfida di scalare a mani nude il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo. Questa impresa, nota per i rischi e la difficoltà, ha portato il celebre arrampicatore a guadagnare una somma significativa, sottolineando il valore delle imprese estreme nel mondo dello sport e dell’adrenalina.

Alex Honnold ha spiegato di aver incassato "una cifra imbarazzante" per rischiare la vita scalando a mani nude un grattacielo alto mezzo chilometro.🔗 Leggi su Fanpage.it Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101, l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza: quanto ci ha messo – Il videoIl 25 gennaio, l’alpinista americano Alex Honnold ha compiuto un’impresa senza precedenti, scalando a mani nude il Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo, senza utilizzare corde o dispositivi di sicurezza. Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101Il free climber statunitense Alex Honnold ha recentemente affrontato una sfida insolita, scalando senza protezioni la torre Taipei 101. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Quanto ha guadagnato Alex Honnold per scalare il Taipei 101: Cifra imbarazzante; La McLaren ha assegnato 12 milioni di dollari nella causa contro il campione IndyCar Alex Palou; Alex Palou condannato a pagare una grossa somma alla McLaren; Giovanni Franzoni vola nella Classifica dei Premi! Quanti soldi ha guadagnato in stagione? Solo Odermatt fa meglio. Alex Honnold, nuova impresa in free solo: scala senza corde il grattacielo più alto di Taipei Guarda le immagini mozzafiato al link nel primo commento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.